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Мубарак Вакасо
Статистика
Мубарак Вакасо - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1990 (36), Тамаэль
#22 | Полузащитник
171 см | 72 кг
Гана
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Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
9
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
4 : 4
11.03.2023
Остенде
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Юнион СЖ
2 : 1
05.03.2023
Эйпен
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 1
01.02.2023
Генк
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Андерлехт
4 : 2
30.10.2022
Эйпен
1' - 46'
17'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
2 : 1
22.10.2022
Эйпен
1' - 90'
80'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
5 : 1
15.10.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Эйпен
0 : 4
09.10.2022
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 2
18.09.2022
Юнион СЖ
1' - 90'
20'
90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Остенде
1 : 0
10.09.2022
Эйпен
1' - 90'
89'
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