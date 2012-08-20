Ники-Билле Нильсен - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Ники-Билле
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вигерслев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Ники-Билле
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вигерслев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2012
|75' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Сарагоса (Сарагоса)
|27.10.2012
|67' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:5
|Барселона (Барселона)
|06.10.2012
|71' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|90'
|30.09.2012
|75' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|6:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|24.09.2012
|82' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|16.09.2012
|1' -58'
|Атлетико (Мадрид)
|4:3
|Райо Вальекано (Мадрид)
|02.09.2012
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|25.08.2012
|1' -66'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|20.08.2012
|1' -75'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:0
|Гранада (Гранада)