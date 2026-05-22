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Италия. Серия B
Команды
Бари
Кристиан Гюткьяер
Статистика
€ 250 тыс
Кристиан Гюткьяер - статистика
Бари
6 мая 1990 (36)
#9 | Нападающий
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Отбор ЧЕ-2020 2019
Copa del Sol 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
26
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
68' - 90'
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
66' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Бари
0 : 3
18.04.2026
Венеция
66' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Монца
2 : 0
11.04.2026
Бари
83' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Бари
3 : 1
06.04.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Бари
0 : 3
22.03.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Фрозиноне
2 : 1
18.03.2026
Бари
83' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
4 : 1
14.03.2026
Реджана 1919
77' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Пескара
4 : 0
08.03.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Бари
2 : 1
04.03.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Сампдория
0 : 2
27.02.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Падова
1 : 1
21.02.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 2
15.02.2026
Зюйдтироль
69' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
0 : 0
11.02.2026
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Мантова
2 : 1
07.02.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Бари
0 : 3
30.01.2026
Палермо
76' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Чезена
1 : 2
24.01.2026
Бари
1' - 63'
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
0 : 1
17.01.2026
Юве Стабиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Каррарезе
1 : 0
10.01.2026
Бари
1' - 62'
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
1' - 88'
Италия. Серия В, 17 тур
Бари
1 : 2
19.12.2025
Катанцаро
1' - 46'
Италия. Серия В, 16 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.12.2025
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
46' - 90'
52'
Италия. Серия В, 10 тур
Юве Стабиа
0 : 0
04.12.2025
Бари
68' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
5 : 0
29.11.2025
Бари
76' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Бари
2 : 3
22.11.2025
Фрозиноне
1' - 46'
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 1
07.11.2025
Бари
1' - 63'
7'
Италия. Серия В, 11 тур
Бари
1 : 0
02.11.2025
Чезена
58' - 90'
79'
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 0
26.10.2025
Мантова
80' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Реджана 1919
3 : 1
18.10.2025
Бари
84' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
1' - 46'
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
46' - 90'
87'
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
1 : 1
27.09.2025
Сампдория
1' - 66'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
2 : 0
19.09.2025
Бари
59' - 90'
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