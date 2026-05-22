Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Отбор ЧЕ-2020 2019 Copa del Sol 2011