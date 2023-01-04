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    Кристиан Гюткьяер - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Гюткьяер
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 82' - 90' Монца 2:1 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Салернитана 3:0 Монца Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 70' - 90' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 16 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 82' -90' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    18.02.2023 70' -90' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    06.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 71' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 66' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 66' -90' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 73' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 79' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 66' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -75' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 61' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 54' -90' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    74'
    11.09.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 86' -90' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 62' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 83' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 80' -90' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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