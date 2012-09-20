Давид Штипек - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Штипек
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|171
|Вес
|64
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Штипек
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|5
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2013
|89' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|14.02.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|06.12.2012
|89' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|23.11.2012
|1' -73'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|48'
|08.11.2012
|1' -65'
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|40' 32'
|25.10.2012
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|04.10.2012
|90' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Академика (Коимбра)