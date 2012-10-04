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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Виктория
Атлетико - Виктория: обзор матча 04 октября 2012
Атлетико
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
90+3'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Виктория
90'
+4
Замена
Д. Штипек
️️️️
М. Бакош
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
Пас отдал
Э. Белезоглу
90'
+3
90'
+1
Замена
Л. Гейда
️️️️
В. Дарида
89'
Замена
Я. Гора
️️️️
Ф. Райторал
Замена
С. Ньигес
️️️️
Кадер
85'
Замена
Тиагу
️️️️
Коке
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Коста
61'
31'
Желтая карточка
В. Прохазка
Желтая карточка
Э. Белезоглу
20'
Желтая карточка
Габи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
26
Кадер
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
20
Адриан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марек Ганоусек
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
0
Момар Ндойе
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Павел Хорват
ОП
6
Давид Штипек
ЦП
23
Якуб Гора
АП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
3-5-2
1
Асенхо
5
Сисма
6
Диас
5
Пулидо
7
Родригес
25
Белезоглу
14
Габи
6
Коке
26
Кадер
19
Коста
20
Адриан
3-2-3-2
1
Козачик
8
Лимберски
26
Прохазка
14
Ржезник
27
Райторал
28
Чишовски
16
Дарида
5
Ганоусек
15
Шевински
57
Дуриш
23
Бакош
26
Кадер
8
Ньигес
8
Ньигес
26
Кадер
6
Коке
5
Тиагу
5
Тиагу
6
Коке
19
Коста
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Коста
27
Райторал
23
Гора
23
Гора
27
Райторал
23
Бакош
6
Штипек
6
Штипек
23
Бакош
16
Дарида
2
Гейда
2
Гейда
16
Дарида
Остались в запасе
Атлетико
Виктория
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Петр Болек
ВР
10
Павел Хорват
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
10
Павел Хорват
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Атлетико - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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