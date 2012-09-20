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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Академика
Виктория - Академика: обзор матча 20 сентября 2012
Виктория
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
3 : 1
Завершен
Академика
47'
П. Хорват
58'
М. Дуриш
80'
В. Прохазка
19'
В. Эдуарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Академика
Замена
Э. Малакян
️️️️
Ф. Райторал
90'
+1
Желтая карточка
М. Козачик
89'
82'
Желтая карточка
Д. Огочукву
ГОЛ! 3:1!
В. Прохазка
Пас отдал
Ф. Райторал
80'
77'
Желтая карточка
Эдиньо
Замена
М. Филло
️️️️
М. Дуриш
75'
73'
Замена
Эдиньо
️️️️
Макелеле
63'
Замена
Д. Огочукву
️️️️
А. Кейта
Замена
М. Земан
️️️️
Я. Гора
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Дуриш
Пас отдал
Д. Лимберски
58'
50'
Желтая карточка
С. Сиссе
50'
Замена
Б. Шина
️️️️
Р. Халлиш
Желтая карточка
П. Хорват
49'
ГОЛ! 1:1!
П. Хорват
Пас отдал
В. Дарида
47'
21'
Желтая карточка
Р. Халлиш
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Эдуарду
Пас отдал
С. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Павел Хорват
ОП
5
Марек Ганоусек
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Якуб Гора
АП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Академика
82
Рикарду
ВР
27
Нивалду
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
8
Макелеле
ЦП
92
Салим Сиссе
ЦФ
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
6
Давид Штипек
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
Академика
1
Ромуальд Пейсе
ВР
3
Жуниор Лопес
ЦЗ
2
Жоао Диаш
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Козачик
14
Ржезник
26
Прохазка
28
Чишовски
8
Лимберски
10
Хорват
27
Райторал
5
Ганоусек
16
Дарида
23
Гора
57
Дуриш
4-2-4
82
Рикарду
4
Феррейра
5
Халлиш
12
Гало
27
Нивалду
6
Кейта
8
Макелеле
7
Мариньо
9
Эдуарду
45
Феррейра
92
Сиссе
57
Дуриш
7
Филло
7
Филло
57
Дуриш
27
Райторал
7
Малакян
7
Малакян
27
Райторал
23
Гора
9
Земан
9
Земан
23
Гора
8
Макелеле
36
Эдиньо
36
Эдиньо
8
Макелеле
6
Кейта
30
Огочукву
30
Огочукву
6
Кейта
5
Халлиш
16
Шина
16
Шина
5
Халлиш
Остались в запасе
Виктория
Академика
6
Давид Штипек
ЦП
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
3
Жуниор Лопес
ЦЗ
2
Жоао Диаш
ЦЗ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
Главный тренер
Педро Эмануэль
Остались в запасе
6
Давид Штипек
ЦП
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
15
Франтишек Шевински
ЦП
Остались в запасе
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
3
Жуниор Лопес
ЦЗ
2
Жоао Диаш
ЦЗ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Педро Эмануэль
Статистика матча Виктория - Академика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Информация о матче
Главный судья:
Ханнес Каасик
(Таллин)
Стадион:
Доосан Арена
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