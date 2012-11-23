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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Академика - Виктория
Академика - Виктория: обзор матча 23 ноября 2012
Академика
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
88'
Эдиньо (П)
57'
П. Хорват (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Академика - Виктория
Желтая карточка
Р. Феррейра
90'
89'
Замена
Ф. Шевински
️️️️
Я. Гора
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эдиньо
88'
84'
Замена
Э. Малакян
️️️️
М. Дуриш
Замена
М. Афонсо Жуниор
️️️️
В. Эдуарду
81'
Желтая карточка
Мариньо
79'
Желтая карточка
В. Эдуарду
77'
73'
Замена
М. Земан
️️️️
Д. Штипек
Замена
С. Сиссе
️️️️
Д. Огочукву
70'
Желтая карточка
Рикарду
66'
63'
Желтая карточка
Я. Гора
Желтая карточка
Ж. Диаш
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Хорват
54'
Желтая карточка
В. Дарида
48'
Желтая карточка
Д. Штипек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академика
82
Рикарду
ВР
2
Жоао Диаш
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
13
Жоао Реал
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
11
Клейтон
ЦП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
10
Павел Хорват
ОП
6
Давид Штипек
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Якуб Гора
АП
57
Михал Дуриш
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Академика
1
Ромуальд Пейсе
ВР
27
Нивалду
ЦЗ
16
Бруно Шина
ЦП
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
92
Салим Сиссе
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
30
Матей Кончал
ЦП
22
Мартин Сладки
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
2-5-3
82
Рикарду
2
Диаш
4
Феррейра
36
Эдиньо
11
Клейтон
6
Кейта
30
Огочукву
13
Реал
7
Мариньо
9
Эдуарду
45
Феррейра
4-1-2-1-2
1
Козачик
26
Прохазка
14
Ржезник
8
Лимберски
28
Чишовски
10
Хорват
6
Штипек
16
Дарида
23
Гора
23
Бакош
57
Дуриш
9
Эдуарду
77
Афонсо Жуниор
77
Афонсо Жуниор
9
Эдуарду
30
Огочукву
92
Сиссе
92
Сиссе
30
Огочукву
23
Гора
15
Шевински
15
Шевински
23
Гора
57
Дуриш
7
Малакян
7
Малакян
57
Дуриш
6
Штипек
9
Земан
9
Земан
6
Штипек
Остались в запасе
Академика
Виктория
27
Нивалду
ЦЗ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Педро Эмануэль
30
Матей Кончал
ЦП
22
Мартин Сладки
ЦП
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
27
Нивалду
ЦЗ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
16
Бруно Шина
ЦП
Остались в запасе
30
Матей Кончал
ЦП
22
Мартин Сладки
ЦП
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Академика - Виктория
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Сидад де Коимбра
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