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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Атлетико
Виктория - Атлетико: обзор матча 06 декабря 2012
Виктория
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
26'
В. Прохазка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Атлетико
Замена
Ф. Шевински
️️️️
П. Хорват
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Д. Коста
89'
Замена
П. Мартин
️️️️
Х. Манкильо
Замена
Д. Штипек
️️️️
Д. Коларж
89'
87'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Д. Сисма
Желтая карточка
Д. Лимберски
77'
Замена
М. Земан
️️️️
Ф. Райторал
74'
59'
Замена
Коке
️️️️
Хуанфран
55'
Желтая карточка
Х. Манкильо
ГОЛ! 1:0!
В. Прохазка
Пас отдал
М. Дуриш
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
30
Матей Кончал
ЦП
6
Давид Штипек
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
23
Якуб Гора
АП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
26
Кадер
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
3-3-2-2
1
Козачик
8
Лимберски
26
Прохазка
14
Ржезник
28
Чишовски
10
Хорват
27
Райторал
26
Коларж
16
Дарида
57
Дуриш
23
Бакош
3-2-2-3
1
Асенхо
20
Хуанфран
5
Пулидо
13
Миранда
22
Манкильо
5
Сисма
25
Белезоглу
5
Тиагу
14
Гарсия
20
Адриан
19
Коста
26
Коларж
6
Штипек
6
Штипек
26
Коларж
10
Хорват
15
Шевински
15
Шевински
10
Хорват
27
Райторал
9
Земан
9
Земан
27
Райторал
22
Манкильо
9
Мартин
9
Мартин
22
Манкильо
5
Сисма
8
Ньигес
8
Ньигес
5
Сисма
20
Хуанфран
6
Коке
6
Коке
20
Хуанфран
Остались в запасе
Виктория
Атлетико
30
Матей Кончал
ЦП
23
Якуб Гора
АП
33
Роман Павлик
ВР
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Павел Врба
26
Кадер
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Матей Кончал
ЦП
23
Якуб Гора
АП
33
Роман Павлик
ВР
7
Эдгар Малакян
ПП
Остались в запасе
26
Кадер
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Виктория - Атлетико
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Доосан Арена
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