Поль Байссе - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Байссе
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бордо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Байссе
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бордо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|5:3
|Бордо (Бордо)
|20.04.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|6:1
|Бордо (Бордо)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|02.04.2022
|83' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Бордо (Бордо)