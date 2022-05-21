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Поль Байссе
Статистика
Поль Байссе - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1988 (38), Бордо
#44 | Защитник
184 см | 76 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
2 : 4
21.05.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 0
14.05.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
4 : 1
08.05.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
0 : 1
01.05.2022
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
5 : 3
24.04.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
2 : 2
20.04.2022
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
6 : 1
17.04.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
3 : 1
10.04.2022
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
02.04.2022
Бордо
83' - 90'
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