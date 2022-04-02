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    Поль Байссе - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Поль
    Фамилия Байссе
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Родной город Бордо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1988 (34 года)
    Рост 184
    Вес 76
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Брест (Брест) 2:4 Бордо (Бордо)
    14.05.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    08.05.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 4:1 Бордо (Бордо)
    01.05.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Ницца (Ницца)
    24.04.2022 Был в запасе Нант (Нант) 5:3 Бордо (Бордо)
    20.04.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    17.04.2022 Был в запасе Лион (Лион) 6:1 Бордо (Бордо)
    10.04.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    02.04.2022 83' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Бордо (Бордо)
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