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    Вальтер - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Валтер Энрике
    Фамилия Да Силва
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Родной город Рекифе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 1989 (33 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2011 Был в запасе Порту (Порту) 1:0 Брага (Брага)
    05.05.2011 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 3:2 Порту (Порту)
    28.04.2011 Был в запасе Порту (Порту) 5:1 Вильярреал (Вильярреал)
    07.04.2011 Был в запасе Порту (Порту) 5:1 Спартак (Москва)
    17.02.2011 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Порту (Порту)
    15.12.2010 1' -90' Порту (Порту) 3:1 ЦСКА (София)
    04.11.2010 80' -90' Порту (Порту) 1:1 Бешикташ (Стамбул)
    21.10.2010 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 1:3 Порту (Порту)
    30.09.2010 72' -90' ЦСКА (София) 0:1 Порту (Порту)
    16.09.2010 80' -90' Порту (Порту) 3:0 Рапид (Вена)
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