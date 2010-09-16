Вальтер - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Валтер Энрике
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рекифе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Валтер Энрике
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рекифе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2011
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:0
|Брага (Брага)
|05.05.2011
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:2
|Порту (Порту)
|28.04.2011
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|5:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|5:1
|Спартак (Москва)
|17.02.2011
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Порту (Порту)
|15.12.2010
|1' -90'
|Порту (Порту)
|3:1
|ЦСКА (София)
|04.11.2010
|80' -90'
|Порту (Порту)
|1:1
|Бешикташ (Стамбул)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|1:3
|Порту (Порту)
|30.09.2010
|72' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Порту (Порту)
|16.09.2010
|80' -90'
|Порту (Порту)
|3:0
|Рапид (Вена)