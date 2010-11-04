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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Бешикташ
Порту - Бешикташ: обзор матча 04 ноября 2010
Порту
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
36'
Р. Фалькао (П)
62'
Нихат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Бешикташ
Замена
Э. Гювен
️️️️
Нихат
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Бобо
Замена
Вальтер
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Э. Серену
️️️️
Ф. Беллуски
Вторая желтая
И. Тораман
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Халк
ГОЛ! 1:1!
Нихат
Желтая карточка
И. Узулмез
Вторая желтая
К. Родригес
Замена
Ф. Голошко
️️️️
Р. Табата
Желтая карточка
К. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фалькао
Желтая карточка
И. Тораман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
13
Фреди Гуарин
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бешикташ
25
Хакан Арикан
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
10
Родриго Табата
ЦП
14
Гути
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Нихат
ЦФ
13
Бобо
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Порту
34
Бету
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Вальтер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Филип Голошко
ЦФ
33
Фатих Текке
ЦФ
4-4-1-1
1
Элтон
2
Перейра
30
Отаменди
6
Роланду
7
Фусиле
7
Родригес
16
Микаэл
25
Беллуски
13
Гуарин
7
Халк
9
Фалькао
3-5-2
25
Арикан
5
Тораман
22
Гулум
0
Узулмез
19
Хильберт
28
Эрнст
10
Табата
14
Гути
15
Аурелио
13
Бобо
9
Нихат
9
Фалькао
18
Вальтер
18
Вальтер
9
Фалькао
25
Беллуски
5
Серену
5
Серену
25
Беллуски
7
Халк
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Халк
9
Нихат
44
Гювен
44
Гювен
9
Нихат
13
Бобо
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Бобо
10
Табата
21
Голошко
21
Голошко
10
Табата
Остались в запасе
Порту
Бешикташ
34
Бету
ВР
5
Соуза
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
90
Умут Кая
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
34
Бету
ВР
5
Соуза
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
90
Умут Кая
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Порту - Бешикташ
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Драгау
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