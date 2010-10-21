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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Порту
Бешикташ - Порту: обзор матча 21 октября 2010
Бешикташ
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
1 : 3
Завершен
Порту
90+2'
Бобо
26'
Р. Фалькао
59'
Халк
78'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Порту
ГОЛ! 1:3!
Бобо
Пас отдал
Р. Табата
+2
Вторая желтая
Фернандо
Замена
Э. Гулум
️️️️
М. Нобре
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
И. Кейбаши
️️️️
И. Узулмез
ГОЛ! 0:3!
Халк
Замена
С. Варела
️️️️
К. Родригес
Замена
А. Кучик
️️️️
Т. Запоточны
Желтая карточка
И. Узулмез
ГОЛ! 0:2!
Халк
Пас отдал
А. Перейра
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Р. Фалькао
Красная карточка
Майкон
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Нихат
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ф. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
25
Хакан Арикан
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
10
Родриго Табата
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
13
Бобо
ЦФ
9
Нихат
ЦФ
11
Марсио Нобре
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Фернандо
ОП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
0
Али Кучик
ЦФ
Порту
34
Бету
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
17
Укра
ПВ
18
Вальтер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3-4-3
25
Арикан
5
Тораман
0
Узулмез
5
Запоточны
20
Уйсал
28
Эрнст
10
Табата
19
Хильберт
11
Нобре
9
Нихат
13
Бобо
4-1-3-1-1
1
Элтон
3
Майкон
22
Сэпунару
6
Роланду
2
Перейра
5
Фернандо
25
Беллуски
8
Моутинью
7
Родригес
7
Халк
9
Фалькао
5
Запоточны
0
Кучик
0
Кучик
5
Запоточны
0
Узулмез
12
Кейбаши
12
Кейбаши
0
Узулмез
11
Нобре
22
Гулум
22
Гулум
11
Нобре
9
Фалькао
30
Отаменди
30
Отаменди
9
Фалькао
8
Моутинью
13
Гуарин
13
Гуарин
8
Моутинью
7
Родригес
18
Варела
18
Варела
7
Родригес
Остались в запасе
Бешикташ
Порту
1
Рушту
ВР
Главный тренер
Бернд Шустер
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
16
Рубен Микаэл
ЦП
17
Укра
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Рушту
ВР
Остались в запасе
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
16
Рубен Микаэл
ЦП
17
Укра
ПВ
Главный тренер
Бернд Шустер
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Бешикташ - Порту
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Иненю
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