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Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Порту
Вильярреал - Порту: обзор матча 05 мая 2011
Вильярреал
05.05.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Порту
17'
Кани
75'
Х. Капдевила
80'
Д. Росси (П)
40'
Халк
48'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Порту
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Росси
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 2:2!
Х. Капдевила
Пас отдал
Кани
Желтая карточка
Р. Микаэл
Замена
М. Сенна
️️️️
Нилмар
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
К. Сэпунару
Травма
Фернандо
Замена
К. Марчена
️️️️
Х. Матилья
Замена
М. Вакасо
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Бруно
Замена
Соуза
️️️️
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ф. Гуарин
ГОЛ! 1:1!
Халк
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Родригес
Травма
К. Родригес
Желтая карточка
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
Кани
Пас отдал
М. Рубен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
25
Джузеппе Росси
ЛВ
8
Кани
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Нилмар
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Порту
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Вальтер
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
6
Капдевила
8
Матилья
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Кани
8
Касорла
21
Бруно
25
Росси
7
Нилмар
15
Рубен
4-1-2-2-1
1
Элтон
22
Сэпунару
30
Отаменди
6
Роланду
2
Перейра
5
Фернандо
8
Моутинью
13
Гуарин
7
Халк
7
Родригес
9
Фалькао
8
Матилья
24
Марчена
24
Марчена
8
Матилья
7
Нилмар
19
Сенна
19
Сенна
7
Нилмар
8
Касорла
22
Вакасо
22
Вакасо
8
Касорла
8
Моутинью
5
Соуза
5
Соуза
8
Моутинью
5
Фернандо
16
Микаэл
16
Микаэл
5
Фернандо
7
Родригес
23
Родригес
23
Родригес
7
Родригес
Остались в запасе
Вильярреал
Порту
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Вильярреал - Порту
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:50 (прямая) "НТВ" 22:50 (прямая)
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