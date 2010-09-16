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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Рапид
Порту - Рапид: обзор матча 16 сентября 2010
Порту
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
3 : 0
Завершен
Рапид
26'
Роланду
66'
Р. Фалькао
79'
Р. Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Рапид
Замена
А. Каштру
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Ю. Паточка
️️️️
А. Добер
Замена
Вальтер
️️️️
Р. Фалькао
ГОЛ! 3:0!
Р. Микаэл
Замена
К. Триммель
️️️️
Ш. Хофманн
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Халк
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Замена
К. Драцан
️️️️
К. Заурер
Желтая карточка
Т. Хинум
ГОЛ! 1:0!
Роланду
18'
Желтая карточка
А. Добер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Фернандо
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
23
Андреас Добер
ПЗ
21
Кристоф Заурер
ЦП
18
Томас Хинум
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Порту
34
Бету
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Вальтер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Рапид
24
Хельге Пайер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
3
Юрген Паточка
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
13
Рене Гартлер
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Элтон
2
Перейра
6
Роланду
3
Майкон
7
Фусиле
5
Фернандо
7
Родригес
8
Моутинью
16
Микаэл
7
Халк
9
Фалькао
3-2-4-1
1
Хедль
11
Хофманн
6
Зоннляйтнер
22
Сома
23
Добер
28
Кайхан
18
Хинум
8
Кавлак
7
Куловиц
21
Заурер
9
Нухиу
9
Фалькао
18
Вальтер
18
Вальтер
9
Фалькао
7
Халк
25
Беллуски
25
Беллуски
7
Халк
16
Микаэл
8
Каштру
8
Каштру
16
Микаэл
21
Заурер
19
Драцан
19
Драцан
21
Заурер
23
Добер
3
Паточка
3
Паточка
23
Добер
11
Хофманн
28
Триммель
28
Триммель
11
Хофманн
Остались в запасе
Порту
Рапид
34
Бету
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Рене Гартлер
ЦФ
24
Хельге Пайер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
34
Бету
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
13
Рене Гартлер
ЦФ
24
Хельге Пайер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Порту - Рапид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Дуглас Макдональд
(Эдинбург)
Стадион:
Драгау
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