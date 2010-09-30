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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Порту
ЦСКА София - Порту: обзор матча 30 сентября 2010
ЦСКА София
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
0 : 1
Завершен
Порту
16'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Порту
Желтая карточка
К. Сэпунару
Замена
Б. Галчев
️️️️
М. Платини
Желтая карточка
Д. Акваро
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Ф. Беллуски
Замена
Вальтер
️️️️
Р. Фалькао
Замена
С. Делев
️️️️
Ф. Грилло
Замена
С. Варела
️️️️
Халк
Замена
Л. Трекаричи
️️️️
Уильям
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
23
Раис М'Боли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
27
Мартин Дечев
ЦЗ
6
Джузеппе Акваро
ЦЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
23
Уильям
ЦП
8
Румен Трифонов
ЦП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
28
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
5
Соуза
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
22
Марко Эспозито
ЦЗ
10
Лукас Трекаричи
ЦП
71
Борис Галчев
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Порту
34
Бету
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Вальтер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3-2-2-3
23
М'Боли
6
Акваро
5
Янчев
2
Виданов
27
Дечев
87
Грилло
23
Уильям
8
Трифонов
28
Маркиньос
99
Платини
9
Шеридан
4-4-1-1
1
Элтон
22
Сэпунару
30
Отаменди
3
Майкон
2
Перейра
25
Беллуски
8
Моутинью
5
Соуза
7
Родригес
7
Халк
9
Фалькао
23
Уильям
10
Трекаричи
10
Трекаричи
23
Уильям
99
Платини
71
Галчев
71
Галчев
99
Платини
87
Грилло
7
Делев
7
Делев
87
Грилло
9
Фалькао
18
Вальтер
18
Вальтер
9
Фалькао
25
Беллуски
13
Гуарин
13
Гуарин
25
Беллуски
7
Халк
18
Варела
18
Варела
7
Халк
Остались в запасе
ЦСКА София
Порту
14
Димитар Илиев
ЦФ
22
Марко Эспозито
ЦЗ
1
Здравко Чавдаров
ВР
8
Грегори Нельсон
ЦП
Главный тренер
Павел Дочев
34
Бету
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
14
Димитар Илиев
ЦФ
22
Марко Эспозито
ЦЗ
1
Здравко Чавдаров
ВР
8
Грегори Нельсон
ЦП
Остались в запасе
34
Бету
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Павел Дочев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ЦСКА София - Порту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Болгарска Армия
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