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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Вильярреал
Порту - Вильярреал: обзор матча 28 апреля 2011
Порту
28.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
5 : 1
Завершен
Вильярреал
49'
Р. Фалькао (П)
61'
Ф. Гуарин
67'
Р. Фалькао
75'
Р. Фалькао
90'
Р. Фалькао
45'
Кани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Вильярреал
ГОЛ! 5:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
Х. Родригес
️️️️
Халк
Желтая карточка
Элтон
ГОЛ! 4:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
Замена
С. Варела
️️️️
К. Родригес
Замена
Х. Матилья
️️️️
Кани
Замена
М. Вакасо
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 3:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Халк
ГОЛ! 2:1!
Ф. Гуарин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Фалькао
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ! 0:1!
Кани
Пас отдал
Нилмар
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Халк
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛВ
5
Фернандо
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Порту
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Вальтер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
2
Перейра
30
Отаменди
6
Роланду
22
Сэпунару
5
Фернандо
13
Гуарин
8
Моутинью
7
Родригес
7
Халк
9
Фалькао
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
24
Марчена
21
Катала
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
7
Халк
23
Родригес
23
Родригес
7
Халк
7
Родригес
18
Варела
18
Варела
7
Родригес
8
Кани
8
Матилья
8
Матилья
8
Кани
6
Валеро
22
Вакасо
22
Вакасо
6
Валеро
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
Остались в запасе
Порту
Вильярреал
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
18
Вальтер
ЦФ
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Порту - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:50 (прямая) "НТВ" 22:50 (прямая)
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