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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - ЦСКА София
Порту - ЦСКА София: обзор матча 15 декабря 2010
Порту
15.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА София
22'
Н. Отаменди
54'
Р. Микаэл
90+3'
Х. Родригес
48'
С. Делев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - ЦСКА София
ГОЛ! 3:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Ж. Моутинью
+3
Замена
Б. Галчев
️️️️
Т. Янчев
Желтая карточка
К. Шеридан
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Соуза
Замена
К. Шеридан
️️️️
А. Тонев
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Микаэл
Замена
М. Дечев
️️️️
Ф. Грилло
Замена
Халк
️️️️
Р. Фалькао
Пенальти не реализован!
Р. Фалькао
ГОЛ! 2:1!
Р. Микаэл
Пас отдал
Х. Родригес
ГОЛ! 1:1!
С. Делев
ГОЛ! 1:0!
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
5
Соуза
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Вальтер
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ЦСКА София
23
Раис М'Боли
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
6
Джузеппе Акваро
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
8
Коста Янев
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
28
Маркиньос
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Порту
54
Тьягу Майя
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Андре Каштру
АП
17
Укра
ПВ
7
Халк
ПВ
ЦСКА София
33
Иван Караджов
ВР
22
Марко Эспозито
ЦЗ
27
Мартин Дечев
ЦЗ
8
Румен Трифонов
ЦП
71
Борис Галчев
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
4-3-1-2
1
Элтон
2
Перейра
30
Отаменди
3
Майкон
7
Фусиле
25
Беллуски
5
Соуза
16
Микаэл
23
Родригес
9
Фалькао
18
Вальтер
3-2-2-3
23
М'Боли
87
Грилло
5
Янчев
2
Виданов
6
Акваро
4
Стоянов
8
Янев
24
Тонев
7
Делев
99
Платини
28
Маркиньос
5
Соуза
13
Гуарин
13
Гуарин
5
Соуза
16
Микаэл
8
Моутинью
8
Моутинью
16
Микаэл
9
Фалькао
7
Халк
7
Халк
9
Фалькао
5
Янчев
71
Галчев
71
Галчев
5
Янчев
24
Тонев
9
Шеридан
9
Шеридан
24
Тонев
87
Грилло
27
Дечев
27
Дечев
87
Грилло
Остались в запасе
Порту
ЦСКА София
54
Тьягу Майя
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
17
Укра
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
8
Румен Трифонов
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
22
Марко Эспозито
ЦЗ
33
Иван Караджов
ВР
Главный тренер
Павел Дочев
Остались в запасе
54
Тьягу Майя
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
17
Укра
ПВ
Остались в запасе
8
Румен Трифонов
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
22
Марко Эспозито
ЦЗ
33
Иван Караджов
ВР
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Павел Дочев
Статистика матча Порту - ЦСКА София
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Чиркетта
(Муттенц)
Стадион:
Драгау
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