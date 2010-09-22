Клифф Бирне - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Клифф
|Фамилия
|Бирне
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Клифф
|Фамилия
|Бирне
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сканторп Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2010
|1' -90'
|Сканторп Юнайтед (Сканторп)
|2:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)