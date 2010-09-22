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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сканторп Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Сканторп Юнайтед - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 сентября 2010
Сканторп Юнайтед
22.09.2010, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги
2 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
18'
Ж. Райт
90+1'
М. Вулфорд
22'
Д. Гибсон
35'
К. Смоллинг
49'
М. Оуэн
54'
П. Джи Сун
70'
М. Оуэн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сканторп Юнайтед - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:5!
М. Вулфорд
+1
Замена
М. Гудден
️️️️
К. Дагнэлл
Замена
Бебе
️️️️
П. Джи Сун
Замена
М. Коллинс
️️️️
С. Тогуэлл
ГОЛ! 1:5!
М. Оуэн
Замена
Р. Грант
️️️️
М. О'Коннор
ГОЛ! 1:4!
П. Джи Сун
Пас отдал
К. Смоллинг
ГОЛ! 1:3!
М. Оуэн
Пас отдал
Ф. Македа
ГОЛ! 1:2!
К. Смоллинг
Пас отдал
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:1!
Д. Гибсон
Пас отдал
У. Браун
ГОЛ! 1:0!
Ж. Райт
Пас отдал
М. Вулфорд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сканторп Юнайтед
1
Джо Мерфи
ВР
21
Эдди Нолан
ЛЗ
6
Нилл Кеневэн
ЦЗ
5
Дэвид Мирфин
ЦЗ
6
Клифф Бирне
(К)
ПЗ
16
Мартин Вулфорд
ЛП
16
Жошь Райт
ОП
4
Сэм Тогуэлл
ЦП
8
Майкл О'Коннор
ПП
17
Джонатан Форте
ЦФ
34
Крис Дагнэлл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
30
Уэс Браун
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
АП
33
Пак Джи Сун
ПП
14
Чичарито
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сканторп Юнайтед
13
Сэм Слокомб
ВР
12
Майкл Рейнес
ЦЗ
5
Роберт Джонс
ЦЗ
18
Майкл Коллинс
ЦП
2
Эндрю Райт
ЦП
24
Роберт Грант
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
4-1-3-2
1
Мерфи
21
Нолан
6
Кеневэн
5
Мирфин
6
Бирне
16
Райт
16
Вулфорд
4
Тогуэлл
8
О'Коннор
34
Дагнэлл
17
Форте
4-3-1-2
29
Кушчак
30
Браун
5
Фердинанд
6
Смоллинг
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
24
Гибсон
28
Андерсон
10
Оуэн
9
Македа
14
Чичарито
4
Тогуэлл
18
Коллинс
18
Коллинс
4
Тогуэлл
34
Дагнэлл
24
Гудден
24
Гудден
34
Дагнэлл
8
О'Коннор
24
Грант
24
Грант
8
О'Коннор
33
Пак Джи Сун
12
Бебе
12
Бебе
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Сканторп Юнайтед
Манчестер Юнайтед
12
Майкл Рейнес
ЦЗ
5
Роберт Джонс
ЦЗ
13
Сэм Слокомб
ВР
2
Эндрю Райт
ЦП
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Майкл Рейнес
ЦЗ
5
Роберт Джонс
ЦЗ
13
Сэм Слокомб
ВР
2
Эндрю Райт
ЦП
Остались в запасе
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
- : -
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
2 : 0
10.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Бэрроу
3 : 0
29.09.2026
Сканторп Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Глэнфорд Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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