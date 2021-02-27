|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|08.05.2021
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|02.05.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|17.04.2021
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:2
|Акрон (Тольятти)
|11.04.2021
|1' -63'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Томь (Томск)
|27.02.2021
|1' -60'
|Велес (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)