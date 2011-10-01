Коке - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Серхио Контрерас
|Фамилия
|Пардо
|Команда
|Баку
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Серхио Контрерас
|Фамилия
|Пардо
|Команда
|Баку
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2011
|74' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:3
|Спортинг (Хихон)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.11.2011
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|4:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|29.10.2011
|21' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.10.2011
|78' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Малага (Малага)
|23.10.2011
|71' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|89'
|16.10.2011
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|01.10.2011
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)