Статистика по турнирам

Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Хорватия. Футбольная лига 2025/2026 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Бельгия. Про-Лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Лига Европы 2010/2011