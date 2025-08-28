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Риека
Дуйе Чоп
Статистика
€ 100 тыс
Дуйе Чоп - статистика
Риека
1 февраля 1990 (36)
#9 | Нападающий
186 см | 79 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Риека
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ПАОК
5 : 0
28.08.2025
Риека
60' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Риека
1 : 0
21.08.2025
ПАОК
62' - 90'
67'
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 2
06.08.2025
Шелбурн
69' - 90'
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