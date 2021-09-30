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    Дуйе Чоп - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Дуйе
    Фамилия Чоп
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 1990 (33 года)
    Рост 186
    Вес 79
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2021 86' -90' Динамо (Загреб) 1:1 Генк (Генк)
    30.09.2021 1' -70' Генк (Генк) 0:3 Динамо (Загреб)
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