Дуйе Чоп - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Дуйе
|Фамилия
|Чоп
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Дуйе
|Фамилия
|Чоп
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|86' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Генк (Генк)
|30.09.2021
|1' -70'
|Генк (Генк)
|0:3
|Динамо (Загреб)