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Давид Павелка
Статистика
Давид Павелка - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1991 (35), Прага
#8 | Полузащитник
174 см | 66 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Турция. Суперлига 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Фейеноорд
4 : 2
11.12.2024
Спарта
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Спарта
0 : 6
26.11.2024
Атлетико
79' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Спарта
1 : 2
06.11.2024
Брест
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Манчестер Сити
5 : 0
23.10.2024
Спарта
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
1 : 1
01.10.2024
Спарта
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
ФКСБ
2 : 3
13.08.2024
Спарта
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Спарта
1 : 1
06.08.2024
ФКСБ
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Спарта
4 : 2
30.07.2024
Шэмрок Роверс
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 2
23.07.2024
Спарта
62' - 90'
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