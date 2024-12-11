Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2024/2025 Чехия. Шанс Лига 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Чехия. Синот Лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Турция. Суперлига 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013