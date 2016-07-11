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    Павел Орлов - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Маратович
    Фамилия Орлов
    Команда Луки-Энергия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2016 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    17.08.2016 46' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    06.08.2016 Был в запасе Факел (Воронеж) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    31.07.2016 64' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    27.07.2016 90' -90' Мордовия (Саранск) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    23.07.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    16.07.2016 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    11.07.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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