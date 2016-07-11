Павел Орлов - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Орлов
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Имя
|Павел
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Орлов
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2016
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|17.08.2016
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|31.07.2016
|64' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|27.07.2016
|90' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|23.07.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|16.07.2016
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|11.07.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)