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Мишель Перейра
Статистика
Мишель Перейра - статистика
Завершил карьеру
8 декабря 1987 (38), Париж
#7 | Нападающий
180 см | 71 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
10.12.2020
ЧФР Клуж
1' - 87'
Лига Европы, 5 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
03.12.2020
ЦСКА София
1' - 61'
Лига Европы, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 2
26.11.2020
Рома
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Рома
5 : 0
05.11.2020
ЧФР Клуж
46' - 90'
Лига Европы, 2 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
29.10.2020
Янг Бойз
79' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ЦСКА София
0 : 2
22.10.2020
ЧФР Клуж
83' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ЧФР Клуж
3 : 1
01.10.2020
КуПС
78' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Юргорден
0 : 1
24.09.2020
ЧФР Клуж
89' - 90'
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