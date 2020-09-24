Мишель Перейра - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Мишель
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Мишель
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -87'
|Янг Бойз (Берн)
|2:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.12.2020
|1' -61'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|ЦСКА (София)
|26.11.2020
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:2
|Рома (Рим)
|05.11.2020
|46' -90'
|Рома (Рим)
|5:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|29.10.2020
|79' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|22.10.2020
|83' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|01.10.2020
|78' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|3:1
|КуПС (Купио)
|24.09.2020
|89' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)