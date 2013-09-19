Давидсон Дробо-Ампем - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Давидсон
|Фамилия
|Дробо-Ампем
|Команда
|Эсбьерг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Давидсон
|Фамилия
|Дробо-Ампем
|Команда
|Эсбьерг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эсбьерг
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|20.02.2014
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|90'
|12.12.2013
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|69'
|29.11.2013
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|07.11.2013
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:0
|Эльфсборг (Бурос)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|03.10.2013
|Был в запасе
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|1:2
|Эсбьерг (Эсбьерг)