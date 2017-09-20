Чарлисон Беншоп - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Чарлисон
|Фамилия
|Беншоп
|Команда
|Де Графсхап
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Чарлисон
|Фамилия
|Беншоп
|Команда
|Де Графсхап
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.01.2018
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:2
|Майнц (Майнц)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|4:4
|Байер (Леверкузен)
|13.12.2017
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|10.12.2017
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|02.12.2017
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|35'
|24.11.2017
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)