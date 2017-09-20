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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 20 сентября 2017
Фрайбург
20.09.2017, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
83'
Н. Петерсен
65'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
Желтая карточка
Р. Кент
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Н. Хефлер
83'
79'
Желтая карточка
С. Сане
69'
Желтая карточка
Ф. Клаус
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
60'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
56'
Желтая карточка
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Флориан Кат
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
4-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
15
Линхарт
2
Сеюнджу
15
Штенцель
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
7
Нидерлехнер
33
Терраццино
3-2-3-2
33
Чаунер
22
Озтрзолек
26
Сане
4
Корб
19
Хюбнер
3
Антон
6
Бакалорж
30
Клаус
27
Швеглер
22
Харник
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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