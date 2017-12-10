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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 10 декабря 2017
Ганновер-96
10.12.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
59'
Н. Фуллкруг
85'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
85'
Желтая карточка
Н. Амири
ГОЛ! 2:0!
М. Харник
Пас отдал
Ф. Клаус
85'
72'
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
П. Швеглер
69'
67'
Желтая карточка
П. Кадержабек
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
С. Сане
59'
54'
Желтая карточка
А. Крамарич
Желтая карточка
И. Бебу
53'
22'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-3-1-2
33
Чаунер
26
Сане
4
Корб
22
Озтрзолек
3
Антон
27
Швеглер
6
Бакалорж
30
Клаус
9
Бебу
35
Беншоп
10
Фуллкруг
3-4-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
10
Амири
18
Гайгер
10
Рупп
7
Цубер
7
Гнабри
13
Ут
27
Крамарич
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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