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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ганновер-96
Герта - Ганновер-96: обзор матча 13 декабря 2017
Герта
13.12.2017, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
18'
С. Калу
45'
С. Калу
83'
Д. Торунарига
65'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ганновер-96
ГОЛ! 3:1!
Д. Торунарига
83'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
73'
65'
ГОЛ! 2:1!
И. Бебу
Желтая карточка
М. Леки
62'
45'
Желтая карточка
С. Сане
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
К. Рекик
45'
31'
Желтая карточка
О. Сорг
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
П. Пекарик
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
3-2-2
22
Ярстейн
4
Штарк
28
Лустенбергер
4
Рекик
21
Платтенхардт
22
Пекарик
8
Калу
9
Зелке
3-2-2-1-2
33
Чаунер
26
Сане
4
Корб
25
Сорг
22
Озтрзолек
3
Антон
6
Бакалорж
30
Клаус
9
Бебу
22
Харник
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Герта
Ганновер-96
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Герта - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
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