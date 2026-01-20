Введите ваш ник на сайте
€ 7 млн

Марк-Андре тер Стеген - трансферы

Жирона
30 апреля 1992 (33), Менхенгладбах
#22 | Вратарь
189 см | 82 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.01.26 / 30.06.26
Барселона
Жирона
Аренда
01.07.14 / -
Боруссия М
Барселона
12 млн €
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
4
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
6
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Гурцкая назвал исход сезона РПЛ, при котором устроит банкет подписчикам
00:07
13
