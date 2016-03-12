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    Поль Рачубка - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Поль
    Фамилия Рачубка
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 мая 1981 (41 год)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 7 -18 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    30.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    23.04.2016 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Болтон (Болтон)
    19.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    16.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.04.2016 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 4:1 Болтон (Болтон)
    05.04.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Болтон (Болтон)
    02.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Рединг (Рединг)
    19.03.2016 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 6:0 Болтон (Болтон)
    12.03.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Престон (Престон)
    08.03.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.03.2016 1' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    27.02.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Бернли (Бернли)
    23.02.2016 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    20.02.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    13.02.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 3:2 Болтон (Болтон)
    06.02.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    02.02.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Болтон (Болтон)
    23.01.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    16.01.2016 12' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Болтон (Болтон)
    12.01.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:2 Болтон (Болтон)
    02.01.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    28.12.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    26.12.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 4:0 Болтон (Болтон)
    19.12.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    15.12.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Болтон (Болтон)
    12.12.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Болтон (Болтон)
    05.12.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:3 Кардифф (Кардифф)
    30.11.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    21.11.2015 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Болтон (Болтон)
    07.11.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    03.11.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    31.10.2015 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Болтон (Болтон)
    24.10.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Лидс (Лидс)
    20.10.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    17.10.2015 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:0 Болтон (Болтон)
    03.10.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:3 Болтон (Болтон)
    26.09.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    19.09.2015 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 4:1 Болтон (Болтон)
    15.09.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.09.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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