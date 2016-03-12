|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|7
|-18
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|19.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|19.03.2016
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|12.03.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|08.03.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.03.2016
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|27.02.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|23.02.2016
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|16.01.2016
|12' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|12.01.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|02.01.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|28.12.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|26.12.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|15.12.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Кардифф (Кардифф)
|30.11.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|03.11.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:3
|Болтон (Болтон)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)