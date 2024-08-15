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Дмитрий Хомченовский
Статистика
Дмитрий Хомченовский - статистика
Завершил карьеру
16 апреля 1990 (36), Угледар
#10 | Нападающий
182 см | 74 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2023/2024
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Украина. Премьер-лига 2020/2021
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Украина. Премьер-лига 2019/2020
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Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Виктория
1 : 0
15.08.2024
Кривбасс
61' - 90'
76'
Лига Европы, 3 раунд
Кривбасс
0 : 2
08.08.2024
Виктория
Был в запасе
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