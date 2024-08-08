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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кривбасс - Виктория
Кривбасс - Виктория: обзор матча 08 августа 2024
Кривбасс
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Виктория
49'
J. Panos
69'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Виктория
90'
+5
Замена
А. Сойка
️️️️
Л. Черв
90'
+1
Замена
Д. Москера
️️️️
М. Гавел
90'
+1
Замена
Э. Йирка
️️️️
П. Шулц
Желтая карточка
Ю. Вакулко
74'
74'
Желтая карточка
Д. Васулин
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Васулин
Пас отдал
П. Шулц
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Д. Кузик
66'
Замена
Д. Соса
️️️️
А. Микитишин
66'
64'
Замена
Т. Слончик
️️️️
J. Panos
Желтая карточка
И. Дибанго
63'
Замена
М. Лунев
️️️️
Е. Твердохлеб
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
J. Panos
Пас отдал
Л. Черв
46'
Замена
Д. Васулин
️️️️
М. Выдра
32'
Желтая карточка
J. Panos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
10
Павел Шулц
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Маттео Аморосо
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
19
Том Слончик
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
72
James Bello
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Клищук
17
Кузик
25
Дибанго
3
Романчук
55
Стецков
8
Бизимана
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
80
Аду
4-4-1-1
13
Тврдон
24
Гавел
2
Гранац
21
Емелка
40
Дуэ
23
Калвах
10
Копиц
20
6
Черв
10
Шулц
11
Выдра
17
Кузик
14
Драмбаев
14
Драмбаев
17
Кузик
9
Твердохлеб
14
Лунев
14
Лунев
9
Твердохлеб
7
Микитишин
7
Соса
7
Соса
7
Микитишин
20
19
Слончик
19
Слончик
20
6
Черв
12
Сойка
12
Сойка
6
Черв
24
Гавел
8
Москера
8
Москера
24
Гавел
10
Шулц
97
Йирка
97
Йирка
10
Шулц
11
Выдра
15
Васулин
15
Васулин
11
Выдра
Остались в запасе
Кривбасс
Виктория
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
44
Флориан Вигеле
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
72
James Bello
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
72
James Bello
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Кривбасс - Виктория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Металлург
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