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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Кривбасс
Виктория - Кривбасс: обзор матча 15 августа 2024
Виктория
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кривбасс
52'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Кривбасс
Замена
Каду
️️️️
Я. Копиц
85'
84'
Замена
Бандейра
️️️️
А. Понедельник
84'
Замена
О. Кожушко
️️️️
М. Лунев
76'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
71'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Д. Кузик
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Васулин
71'
61'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
А. Микитишин
61'
Замена
Е. Твердохлеб
️️️️
Д. Бизимана
ГОЛ! 1:0!
Д. Васулин
Пас отдал
П. Шулц
52'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Т. Слончик
50'
43'
Желтая карточка
Т. Стецков
15'
Желтая карточка
А. Клищук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
10
Павел Шулц
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
20
Каду
ПВ
97
Эрик Йирка
ПВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Даниэль Соса
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-4-1-1
13
Тврдон
40
Дуэ
21
Емелка
24
Гавел
2
Гранац
6
Черв
19
Слончик
10
Копиц
23
Калвах
10
Шулц
15
Васулин
4-1-1-2-2
30
Клищук
55
Стецков
25
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
11
Вакулко
77
Понедельник
7
Микитишин
80
Аду
14
Лунев
10
Копиц
20
Каду
20
Каду
10
Копиц
19
Слончик
97
Йирка
97
Йирка
19
Слончик
15
Васулин
11
Выдра
11
Выдра
15
Васулин
17
Кузик
14
Драмбаев
14
Драмбаев
17
Кузик
77
Понедельник
25
Бандейра
25
Бандейра
77
Понедельник
8
Бизимана
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
8
Бизимана
7
Микитишин
10
Хомченовский
10
Хомченовский
7
Микитишин
14
Лунев
7
Кожушко
7
Кожушко
14
Лунев
Остались в запасе
Виктория
Кривбасс
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
8
Маттео Аморосо
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Виктория - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
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