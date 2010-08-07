|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2010
|1' -58'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|21.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|63'
|13.11.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|18.09.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|47'
|07.08.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|57'