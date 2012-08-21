Стив Элана - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Элана
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 июля 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|82
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Элана
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 июля 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2012
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|20.11.2012
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|07.11.2012
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|6:1
|Лилль (Лилль)
|23.10.2012
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|02.10.2012
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|19.09.2012
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:3
|БАТЭ (Борисов)
|29.08.2012
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|21.08.2012
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Лилль (Лилль)