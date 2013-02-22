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Марек Чех
Статистика
Марек Чех - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1976 (50), Острава
#1 | Вратарь
187 см | 84 кг
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Челси
1 : 1
22.02.2013
Спарта
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
0 : 1
14.02.2013
Челси
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Атлетик
0 : 0
07.12.2012
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2012
Лион
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль Ирони
1 : 1
09.11.2012
Спарта
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Спарта
3 : 1
25.10.2012
Хапоэль Ирони
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Спарта
3 : 1
04.10.2012
Атлетик
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 1
20.09.2012
Спарта
Был в запасе
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