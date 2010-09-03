|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Албания
|8
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2011
|1' -90'
|Франция
|3:0
|Албания
|61'
|06.09.2011
|1' -46'
|Люксембург
|2:1
|Албания
|02.09.2011
|Был в запасе
|Албания
|1:2
|Франция
|07.06.2011
|46' -90'
|Босния и Герцеговина
|2:0
|Албания
|78'
|26.03.2011
|81' -90'
|Албания
|1:0
|Белоруссия
|12.10.2010
|1' -90'
|Белоруссия
|2:0
|Албания
|08.10.2010
|1' -90'
|Албания
|1:1
|Босния и Герцеговина
|45'
|07.09.2010
|1' -90'
|Албания
|1:0
|Люксембург
|03.09.2010
|1' -81'
|Румыния
|1:1
|Албания