Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клодиан Дуро - статистика

    Полузащитник
    Имя Клодиан
    Фамилия Дуро
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 декабря 1977 (45 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 8 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2011 1' -90' Франция 3:0 Албания
    61'
    06.09.2011 1' -46' Люксембург 2:1 Албания
    02.09.2011 Был в запасе Албания 1:2 Франция
    07.06.2011 46' -90' Босния и Герцеговина 2:0 Албания
    78'
    26.03.2011 81' -90' Албания 1:0 Белоруссия
    12.10.2010 1' -90' Белоруссия 2:0 Албания
    08.10.2010 1' -90' Албания 1:1 Босния и Герцеговина
    45'
    07.09.2010 1' -90' Албания 1:0 Люксембург
    03.09.2010 1' -81' Румыния 1:1 Албания
    • Читайте нас: 
    11