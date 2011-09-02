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Расписание матчей
Евро-2024
Албания - Франция
Албания - Франция: обзор матча 02 сентября 2011
Албания
02.09.2011, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 9 тур
1 : 2
Завершен
Франция
46'
Э. Богдани
11'
К. Бензема
18'
Я. М'Вила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Франция
Замена
М. Мартен
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Э. Бакай
️️️️
Э. Булку
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
Я. Хика
️️️️
Э. Скела
ГОЛ! 1:2!
Э. Богдани
Желтая карточка
А. Тели
Замена
А. Лала
️️️️
Д. Цурри
18'
ГОЛ! 0:2!
Я. М'Вила
Пас отдал
К. Бензема
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Адмир Тели
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Эрвин Скела
АП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
7
Франк Рибери
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
18
Алу Диарра
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Албания
0
Исли Хиди
ВР
0
Алтын Лала
ОП
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Гилман Лика
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
0
Элис Бакай
АП
Франция
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
19
Марвин Мартен
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-1-2
1
Уйкани
0
Даллку
5
Цана
7
Аголли
6
Цурри
0
Булку
0
Скела
18
Салихи
15
Богдани
4-1-3-1-1
1
Льорис
13
Ревейер
3
Эвра
0
Кабуль
3
Абидаль
17
М'Вила
11
Насри
18
Диарра
7
Рибери
15
Малуда
19
Бензема
6
Цурри
0
Лала
0
Лала
6
Цурри
0
Скела
0
Хика
0
Хика
0
Скела
0
Булку
0
Бакай
0
Бакай
0
Булку
15
Малуда
19
Мартен
19
Мартен
15
Малуда
Остались в запасе
Албания
Франция
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Гилман Лика
ЦП
0
Исли Хиди
ВР
Главный тренер
Йосип Куже
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Гилман Лика
ЦП
0
Исли Хиди
ВР
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Албания - Франция
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
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Англия
Информация о матче
Стадион:
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