Сергей Мельник - статистика
#56 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|69
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|78' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|30.11.2013
|87' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|04.10.2013
|85' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|21.09.2013
|74' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|10.08.2013
|75' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)