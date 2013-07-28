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    Сергей Мельник - статистика

    #56 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Мельник
    Команда Таврия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Вес 69
    Статистика по турнирам
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