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Дмитрий Отставнов
Статистика
Дмитрий Отставнов - статистика
Завершил карьеру
4 июня 1993 (33), Тула
#26 | Нападающий
190 см | 84 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
14.05.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Мордовия
3 : 0
10.05.2017
Волгарь
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
1 : 1
29.04.2017
Волгарь
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тамбов
3 : 0
17.04.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
0 : 1
12.04.2017
Тосно
1' - 72'
49'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Спартак-2
0 : 0
08.04.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
2 : 2
01.04.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Спартак-Нальчик
1 : 2
26.03.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 0
19.03.2017
Волгарь
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
4 : 3
12.03.2017
Зенит-2
Был в запасе
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