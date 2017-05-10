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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Волгарь
Мордовия - Волгарь: обзор матча 10 мая 2017
Мордовия
10.05.2017, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
3 : 0
Завершен
Волгарь
9'
Р. Навлетов
71'
И. Петров
83'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Волгарь
90'
Желтая карточка
М. Жабкин
Замена
Д. Чалов
️️️️
П. Деобальд
87'
85'
Желтая карточка
И. Калинин
Замена
С. Захарченко
️️️️
В. Сысуев
83'
ГОЛ! 3:0!
И. Петров
83'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
81'
79'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Д. Отставнов
78'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Болонин
ГОЛ! 2:0!
И. Петров
71'
69'
Желтая карточка
С. Бучнев
69'
Желтая карточка
Р. Акбашев
59'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Газзаев
56'
Замена
Т. Букия
️️️️
М. Яковлев
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Дегтярев
54'
47'
Желтая карточка
Р. Газзаев
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Алхазов
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Навлетов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Семин
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
3-3-1-2
23
Леонов
5
Багаев
19
Осипов
27
Лебедев
10
Сысуев
10
Петров
22
Иванов
57
Деобальд
13
Алхазов
11
Дегтярев
3-2-3-1-1
71
Бучнев
70
Кабутов
15
Плиев
30
Таказов
11
Сутормин
13
Калинин
10
Газзаев
99
Акбашев
9
Яковлев
11
Болонин
26
Отставнов
10
Сысуев
94
Захарченко
94
Захарченко
10
Сысуев
57
Деобальд
4
Чалов
4
Чалов
57
Деобальд
11
Дегтярев
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
11
Дегтярев
13
Алхазов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
13
Алхазов
9
Яковлев
10
Букия
10
Букия
9
Яковлев
26
Отставнов
99
Жабкин
99
Жабкин
26
Отставнов
10
Газзаев
18
Шалаев
18
Шалаев
10
Газзаев
11
Болонин
21
Бибилов
21
Бибилов
11
Болонин
Остались в запасе
Мордовия
Волгарь
35
Роман Калюжный
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Андрей Семин
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Андрей Семин
Статистика матча Мордовия - Волгарь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Старт
Новости команд
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