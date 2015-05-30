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Павел Мочалин
Статистика
Павел Мочалин - статистика
Завершил карьеру
16 января 1989 (37)
#27 | Защитник
185 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
30.05.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Крылья Советов
1 : 0
24.05.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
16.05.2015
Енисей
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1 : 2
11.05.2015
СКА-Хабаровск
46' - 65'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 3
03.05.2015
Оренбург
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
19.04.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1 : 1
12.04.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
22.03.2015
Cибирь
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