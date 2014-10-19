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Денис Скепский
Статистика
Денис Скепский - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1987 (39)
#10 | Полузащитник
178 см | 76 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сахалин
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5 : 3
19.10.2014
Сахалин
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0 : 1
11.10.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
3 : 1
05.10.2014
Сахалин
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0 : 0
29.09.2014
Тюмень
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0 : 0
07.09.2014
Сахалин
54' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сахалин
0 : 4
24.08.2014
Томь
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1 : 0
12.07.2014
СКА-Хабаровск
1' - 75'
60'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1 : 0
06.07.2014
Сахалин
1' - 90'
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