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    Тармо Кинк - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Тармо
    Отчество .
    Фамилия Кинк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 9 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 1' -90' Румыния 2:0 Эстония
    11.10.2013 66' -90' Эстония 0:2 Турция
    10.09.2013 1' -76' Венгрия 5:1 Эстония
    48' 75'
    06.09.2013 Был в запасе Эстония 2:2 Нидерланды
    26.03.2013 1' -90' Эстония 2:0 Андорра
    62'
    22.03.2013 62' -90' Нидерланды 3:0 Эстония
    16.10.2012 1' -83' Андорра 0:1 Эстония
    12.10.2012 1' -86' Эстония 0:1 Венгрия
    11.09.2012 1' -77' Турция 3:0 Эстония
    07.09.2012 76' -90' Эстония 0:2 Румыния
    79'
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