|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|9
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|1' -90'
|Румыния
|2:0
|Эстония
|11.10.2013
|66' -90'
|Эстония
|0:2
|Турция
|10.09.2013
|1' -76'
|Венгрия
|5:1
|Эстония
|48' 75'
|06.09.2013
|Был в запасе
|Эстония
|2:2
|Нидерланды
|26.03.2013
|1' -90'
|Эстония
|2:0
|Андорра
|62'
|22.03.2013
|62' -90'
|Нидерланды
|3:0
|Эстония
|16.10.2012
|1' -83'
|Андорра
|0:1
|Эстония
|12.10.2012
|1' -86'
|Эстония
|0:1
|Венгрия
|11.09.2012
|1' -77'
|Турция
|3:0
|Эстония
|07.09.2012
|76' -90'
|Эстония
|0:2
|Румыния
|79'