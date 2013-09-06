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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Нидерланды
Эстония - Нидерланды: обзор матча 06 сентября 2013
Эстония
06.09.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
2 : 2
Завершен
Нидерланды
17'
К. Васильев
56'
К. Васильев
1'
А. Роббен
90+3'
Р. ван Перси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Нидерланды
90'
+6
Желтая карточка
Д. Кейт
Желтая карточка
С. Парейко
90'
+5
Замена
М. Рейнтам
️️️️
Х. Оямаа
90'
+5
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. ван Перси
Желтая карточка
К. Васильев
90'
+2
Вторая желтая
Р. Пииройа
90'
+2
Желтая карточка
А. Дмитриев
90'
+1
Желтая карточка
Э. Яагер
90'
85'
Желтая карточка
А. Роббен
Замена
Г. Камс
️️️️
Й. Линдпере
84'
74'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Й. Виллемс
71'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
Р. Пииройа
71'
66'
Замена
Д. Брума
️️️️
С. де Врей
66'
Замена
Д. Кейт
️️️️
Д. Ленс
ГОЛ! 2:1!
К. Васильев
56'
Замена
С. Зенев
️️️️
Х. Аниер
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Васильев
17'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Микк Рейнтам
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
13
Сиим Лутс
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
0
Адам Махер
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
4-4-2
1
Парейко
5
Круглов
15
Клаван
17
Яагер
4
Пииройа
14
Васильев
13
Вунк
2
Линдпере
6
Дмитриев
8
Аниер
11
Оямаа
4-4-1-1
22
Ворм
0
Янмат
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
5
Виллемс
11
Роббен
14
Схаарс
16
Строотман
7
Ленс
10
Снейдер
9
ван Перси
11
Оямаа
3
Рейнтам
3
Рейнтам
11
Оямаа
2
Линдпере
20
Камс
20
Камс
2
Линдпере
8
Аниер
10
Зенев
10
Зенев
8
Аниер
6
де Врей
13
Брума
13
Брума
6
де Врей
5
Виллемс
8
Де Гузман
8
Де Гузман
5
Виллемс
7
Ленс
0
Кейт
0
Кейт
7
Ленс
Остались в запасе
Эстония
Нидерланды
22
Артур Котенко
ВР
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
12
Микхел Аксалу
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
13
Сиим Лутс
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
23
Йерун Зут
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
0
Рон Влаар
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
0
Адам Махер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Артур Котенко
ВР
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
12
Микхел Аксалу
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
13
Сиим Лутс
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Остались в запасе
23
Йерун Зут
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
0
Рон Влаар
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
0
Адам Махер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Эстония - Нидерланды
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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