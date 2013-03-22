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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Эстония
Нидерланды - Эстония: обзор матча 22 марта 2013
Нидерланды
22.03.2013, пятница, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
3 : 0
Завершен
Эстония
47'
Р. ван дер Ваарт
72'
Р. ван Перси
84'
Р. Схакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Эстония
Замена
Й. Класи
️️️️
Д. Де Гузман
86'
ГОЛ! 3:0!
Р. Схакен
Пас отдал
Р. ван Перси
84'
77'
Замена
Й. Линдпере
️️️️
Х. Оямаа
Замена
Р. Схакен
️️️️
Д. Ленс
74'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Д. Янмат
72'
62'
Замена
Т. Кинк
️️️️
Д. Круглов
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Д. Янмат
47'
46'
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Опер
Желтая карточка
А. Роббен
42'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
У. Снейдер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
0
Андрес Опер
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
0
Ола Джон
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
0
Тихон Сисов
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
4-4-1-1
22
Вермеер
17
Блинд
6
де Врей
0
Янмат
4
Мартинс-Инди
7
Ленс
8
Де Гузман
16
Строотман
11
Роббен
10
Снейдер
9
ван Перси
3-2-3-2
1
Парейко
23
Тенисте
15
Клаван
17
Яагер
4
Морозов
5
Круглов
14
Васильев
7
Пури
13
Вунк
11
Оямаа
0
Опер
8
Де Гузман
16
Класи
16
Класи
8
Де Гузман
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
0
ван дер Ваарт
10
Снейдер
7
Ленс
7
Схакен
7
Схакен
7
Ленс
11
Оямаа
2
Линдпере
2
Линдпере
11
Оямаа
0
Опер
10
Зенев
10
Зенев
0
Опер
5
Круглов
9
Кинк
9
Кинк
5
Круглов
Остались в запасе
Нидерланды
Эстония
22
Михел Ворм
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
0
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
0
Тихон Сисов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
4
Райо Пииройа
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
0
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
0
Тихон Сисов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
4
Райо Пииройа
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Нидерланды - Эстония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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