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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Турция
Эстония - Турция: обзор матча 11 октября 2013
Эстония
11.10.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 2
Завершен
Турция
22'
У. Булут
47'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Турция
Замена
С. Пури
️️️️
Х. Оямаа
75'
Замена
Т. Кинк
️️️️
Г. Камс
66'
47'
ГОЛ! 0:2!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Г. Торе
Замена
М. Рейнтам
️️️️
Р. Пииройа
34'
25'
Желтая карточка
Д. Эркин
22'
ГОЛ! 0:1!
У. Булут
Пас отдал
Д. Эркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
3
Микк Рейнтам
ЦЗ
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
9
Тармо Кинк
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Айкут Демир
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-2
1
Парейко
20
Камс
23
Тенисте
4
Пииройа
5
Круглов
15
Клаван
14
Васильев
13
Вунк
6
Дмитриев
11
Оямаа
10
Зенев
4-4-2
1
Демирель
4
Топрак
7
Генюл
2
Кайя
18
Эркин
10
Туран
11
Торе
8
Инан
15
Топал
9
Булут
17
Йылмаз
4
Пииройа
3
Рейнтам
3
Рейнтам
4
Пииройа
11
Оямаа
7
Пури
7
Пури
11
Оямаа
20
Камс
9
Кинк
9
Кинк
20
Камс
Остались в запасе
Эстония
Турция
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Айкут Демир
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
6
Алпер Потук
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Остались в запасе
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Айкут Демир
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
6
Алпер Потук
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Эстония - Турция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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