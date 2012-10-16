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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Эстония
Андорра - Эстония: обзор матча 16 октября 2012
Андорра
16.10.2012, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 1
Завершен
Эстония
57'
А. Опер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Эстония
83'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Т. Кинк
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ф. Силва
80'
Замена
Г. Риера
️️️️
Х. Айяла
77'
70'
Замена
С. Пури
️️️️
Й. Линдпере
Замена
Л. Клементе
️️️️
В. Морейра
69'
65'
Желтая карточка
А. Опер
Желтая карточка
Х. Айяла
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Опер
Пас отдал
М. Вунк
46'
Замена
М. Вунк
️️️️
Т. Неэмело
Желтая карточка
Ф. Силва
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Тихон Сисов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
2
Йоэль Линдпере
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
20
Тармо Неэмело
ЦФ
0
Андрес Опер
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
3
Марк Бернаус
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
16
Кристофер Поуса
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
3-5-1-1
1
Хосеп Гомес
18
Айяла
15
Сан Николас
6
Лима
3
Валес
19
Лоренцо
8
Виейра
7
Пужоль
21
Гарсия
17
Морейра
5
Силва
4-2-4
1
Парейко
0
Сисов
15
Клаван
3
Ряхн
5
Круглов
2
Линдпере
14
Васильев
9
Пурье
9
Кинк
0
Опер
20
Неэмело
5
Силва
5
Эмили Гарсия
5
Эмили Гарсия
5
Силва
17
Морейра
10
Клементе
10
Клементе
17
Морейра
18
Айяла
9
Риера
9
Риера
18
Айяла
20
Неэмело
13
Вунк
13
Вунк
20
Неэмело
2
Линдпере
7
Пури
7
Пури
2
Линдпере
9
Кинк
11
Оямаа
11
Оямаа
9
Кинк
Остались в запасе
Андорра
Эстония
16
Кристофер Поуса
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
3
Марк Бернаус
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
17
Энар Яагер
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
16
Кристофер Поуса
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
3
Марк Бернаус
ЦЗ
Остались в запасе
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
4
Игорь Морозов
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
17
Энар Яагер
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Андорра - Эстония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
1 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Комуналь
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